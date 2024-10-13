Белорусские медики готовятся к «атаке» одного из типов рака 13.10.2024, 9:58

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Одна из причин связана с питанием.

В последнее время белорусские онкологи активно готовятся к тому, что случаев заболевания раком толстой кишки станет больше. Одна из причин — это то, что ест современный человек. Об этом «Медицинскому вестнику» рассказал главврач Минского городского клинического онкологического центра (МГКОЦ), главный внештатный специалист по онкологии комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктор Кондратович.

По словам Виктора Кондратовича, в МГКОЦ уже готовят специалистов, которые будут работать сугубо с раком толстой кишки. Здесь также планируют расширить отделение центра, которое занимается колоректальным раком.

— Причина колоректального рака — характер питания современного человека, — отмечает специалист.

По его словам, к развитию заболевания ведет переход на фастфуд и то, что люди стали есть меньше клетчатки. Еще один момент — несвоевременная санация полипов, потому что предвестник колоректального рака — это полип толстой кишки. От момента его появления до развития опухоли, по словам специалиста, проходит пять-семь лет.

— Если бы пациенты группы риска, старше 50 лет, хотя бы раз в пять лет делали колоноскопию и санацию полипов, заболеваемость уменьшилась бы значительно, — убежден Виктор Кондратович. — Говорить с пациентом о необходимости такого контроля, убеждать его должно первичное звено — врачи поликлиник. Мы готовы помогать организационно-методической помощью, но онкологическая служба предназначена для лечения пациентов с уже доказанным раком.

Отметим, что рак толстой кишки входит в топ-3 онкологических заболеваний у белорусов и белорусок. Мужчины у нас чаще всего болеют раком легкого, предстательной железы и колоректальным. У женщин на первом месте рак молочной железы, в тройке самых часто встречаемых также колоректальный рак и онкологические заболевания репродуктивной системы.

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