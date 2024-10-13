В Минске в этом году количество клещей сократилось на 40% 1 13.10.2024, 10:51

Как так получилось?

В 2024 году в Минске более 500 га обработали специальными средствами против клещей, и это дало результат. В столице выявлено на 40% меньше клещей, чем в 2023 году.

Об этом заявил заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк, сообщает агентство «Минск-Новости».

«В нынешнем сезоне эта тема была актуальна, поскольку из-за ранней весны клещи стали проявлять активность — отмечался рост количества их нападений. Но отмечу, что 80 % случаев присасывания произошли не в Минске, а за его пределами: на дачных участках, в лесах», — отметил Гетюк.

В столице обработка территорий, где выявляется превышение численности клещей, проводится уже не первый год.

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