В Минске в этом году количество клещей сократилось на 40%1
- 13.10.2024, 10:51
Как так получилось?
В 2024 году в Минске более 500 га обработали специальными средствами против клещей, и это дало результат. В столице выявлено на 40% меньше клещей, чем в 2023 году.
Об этом заявил заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк, сообщает агентство «Минск-Новости».
«В нынешнем сезоне эта тема была актуальна, поскольку из-за ранней весны клещи стали проявлять активность — отмечался рост количества их нападений. Но отмечу, что 80 % случаев присасывания произошли не в Минске, а за его пределами: на дачных участках, в лесах», — отметил Гетюк.
В столице обработка территорий, где выявляется превышение численности клещей, проводится уже не первый год.