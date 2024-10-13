«За пределами фронта у России не осталось боеспособных частей»
- 13.10.2024, 11:37
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Курская операция ВСУ четко все расставила по местам.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV подчеркнул, что в результате Курской операции Вооруженных сил Украины стало понятно, что за пределами фронта в России не осталось боеспособных частей.
Как отметил в эфире Radio NV Дикий, до сравнительно недавнего времени россияне «более-менее неплохо» пополняли свои войска, компенсируя потери, но не формируя новые части.
«Курская операция четко все расставила по местам. Курская операция очень четко показала: когда они поняли, что оно само не рассосется, что все же надо боеспособное представить и реально воевать, то им таки пришлось это боеспособное снимать из Херсонской области. Им таки пришлось из Херсонской области забирать и ВДВшников, и морпехов. То есть во всей России за пределами оккупированных украинских территорий, за пределами фронта, боеспособных частей не осталось. Вот все, что у них реально способно воевать, оно уже все здесь. Это первое, что четко показала Курская операция», — подчеркнул украинский ветеран.