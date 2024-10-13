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Чей бункер круче?

  • Геннадий Климов
  • 13.10.2024, 11:59
  • 1,868
Чей бункер круче?

Не выдержала постройка силы удара.

Хасан Насралла (Насруллах) или он же Сейид Хасан Насралла медленно и обстоятельно спускался в свой бункер для встречи с правоверными своими бойцами где-то в пригороде Бейрута, величественно понимая, что он недосягаем для оружия неверных, так как вырытый друзьями бункер был по оценке этих друзей абсолютно недосягаемым для медленных и даже быстрых и устремленных ударов. Бункер был настолько замаскирован под жилые мирные застройки, в которых безбоязненно проживали мирные жители с детьми, и охранялся как вход в рай, что президент знаменитой «партии Аллаха» («Хезболла», «Хизбалла», «Хезболлах», как вам больше нравится) совершенно не сомневался, что на 30-ти метровой глубине его не сможет укусить прогнивший западный клоп в лице Израиля. И он смело спускался все ниже и ниже на непостижимо безопасную глубину своего пребывания. Он долго и нудно дразнил ЦАХАЛ, пытаясь размазать его по стене, смять в лепешку или просто стереть случайно в порошок... Но фортуна есть фортуна, повернулась ничтожным и задрипанным задом, и начала обратный отсчет, сволочь. Тут к Насралле и пришел его любимый прославленный Аллах и увел его в лучезарную вечность, в тот самый рай, который и ожидает всех сильно страждущих по нему.

А в это, примерно, время в далекой северной стране тоже типа то ли Насралла №2, то ли даже Насралла №1 безудержно гулял по бункерам своей территории, тщательно проверяя их скорбно невразумительную глубину. А почему? А потому что 30 метров как-то маловато для глубинных бункерогибельных и лавиночудовищных бомб. Надо хотя бы 300 метров, а лучше бы, конечно, 3000 метров. Тут только Собянин может помочь с его Метростроем. А если забуриться на 3000 метров с канадскими проходческими щитами, то и жить там и выбираться иногда наверх тоже проблема. Нет таких лифтов в Мослифте. А вентиляция, а жрачка, а связь, а вода и, прости господи, канализация, а места для прислуги и гигантской охраны? И комплексы для медицинских священнодействий и наблюдений над пациентом круглосуточно? Это только приблизительно. А там вспыхнут и другие вопросы. Нет, только Сергей Семенович тут поможет и отдаст себя всего в жертву, он ведь столько поликлиник создал.

Только, где строить этот сверхглубокий бункер – еще не придумано. Деньги есть, а место не назначено. А старые бункеры рушат за их ненужностью, после ухода не этого, а того Насраллы. Новые бункеры нужны, нехилые. Вот в Сочах, в Бочаровом ручье такой бункер снесли к чертовой матери или даже бабушке. Запущен был очередной спутник Космос 2751, совершенно мирный, с небольшой гранатой на борту, весом примерно от 2 до 5 тонн (военные никогда не скажут), и запулили эту гранату с безумно безоблачной высоты вниз на резиденцию, чтобы проверить пробиваемость конструкции. А по закону английского лиходея Ньютона ускорение чем ближе к Земле, тем больше ускоряется и тем сильнее наводит ужас на бункеры и прочие стройплощадки.

Да, не выдержала постройка силы удара этой малотоннажной гранаты и резиденция превратилась в воронку необычайной глубины. Многие космические снимки это подтверждают. В Сочах не забуришься на 3000 метров, нет таких параметров. Только, разве, в далеких степях Забайкалья?.. А как туда Собянин притащит канадский проходческий щит? Много пока вопросов, а ответа нет: где рыть этот бункер глубиной 3000-6000 метров с коммуникациями и сколько лет? Деньги не главное, для вождя ничего не жалко. Деньги вообще ничего не значат, да и человеки... А человеки готовы отдать ему все, лишь бы он зарылся на 3000 метров хотя бы. И не знать больше о нем. Но он не один. Их много.

И бог пытается, но не может ответить на чисто мутантский вопрос: а что этим господам делать, если у них кончается и свинина и говядина и конина и рыбий жир? Вот они и жрут человека...

А бункер – это не выход из ситуации.

Хотя бункер может быть в тысячу раз круче чем у Насраллы!

Геннадий Климов, kasparov.ru

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