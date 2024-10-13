В центре Гродно продают квартиру в 100-летнем доме 13.10.2024, 12:06

В ней высокие потолки и настоящий камин.

Трехкомнатную квартиру с высокими потолками и настоящим камином можно купить в доме 1913 года постройки. Она находится в историческом центре Гродно — на Ленина, 15, заметил объявление портал hrodna.life.

В квартире традиционные для старинных домов высокие потолки и просторная кухня в 9.5 кв. м. Общая площадь жилья — 79,3 кв. м. Внутри сделан ремонт. Квартиру продают с мебелью и встроенной бытовой техникой — можно сразу заселяться.

Входная дверь металлическая, межкомнатные — деревянные, в окнах вставлены стеклопакеты. На стенах поклеены обои, полы паркетные, частично плитка. В двух комнатах натяжной потолок. Санузел совмещенный, в нем установлены сразу и ванна, и душевая кабинка.

Интерьер оформлен в классическом стиле 2000-х годов. Мебель — деревянная и под дерево, с резными деталями, стеклянными витринами, деревянные двери с элементами витражей.

Квартира расположена на первом этаже. Есть возможность для перевода ее в нежилое помещение, отмечено в объявлении.

Дом кирпичный, одноэтажный с мансардным этажом. В объявлении о продаже сказано, что соседи отличные. Еще бы — с марта этого года часть здания занимает ресторан суши и пиццы Sushi love. Раньше в этом доме работали «Александровские пироги». Почти все окна квартиры выходят во двор на небольшой огороженный палисадник с газоном, многолетними растениями и плодовыми деревьями. Во дворе — большая парковка. Соседнее здание занимает бар «Гудини», ветклиника, ремонт телефонов и офисы. Недалеко университет, парк Жилибера, авто– и ж/д вокзалы, школа, гимназия № 10.

Стоимость квартиры $ 96 тыс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com