В центре Гродно продают квартиру в 100-летнем доме
- 13.10.2024, 12:06
В ней высокие потолки и настоящий камин.
Трехкомнатную квартиру с высокими потолками и настоящим камином можно купить в доме 1913 года постройки. Она находится в историческом центре Гродно — на Ленина, 15, заметил объявление портал hrodna.life.
В квартире традиционные для старинных домов высокие потолки и просторная кухня в 9.5 кв. м. Общая площадь жилья — 79,3 кв. м. Внутри сделан ремонт. Квартиру продают с мебелью и встроенной бытовой техникой — можно сразу заселяться.
Входная дверь металлическая, межкомнатные — деревянные, в окнах вставлены стеклопакеты. На стенах поклеены обои, полы паркетные, частично плитка. В двух комнатах натяжной потолок. Санузел совмещенный, в нем установлены сразу и ванна, и душевая кабинка.
Интерьер оформлен в классическом стиле 2000-х годов. Мебель — деревянная и под дерево, с резными деталями, стеклянными витринами, деревянные двери с элементами витражей.
Квартира расположена на первом этаже. Есть возможность для перевода ее в нежилое помещение, отмечено в объявлении.
Дом кирпичный, одноэтажный с мансардным этажом. В объявлении о продаже сказано, что соседи отличные. Еще бы — с марта этого года часть здания занимает ресторан суши и пиццы Sushi love. Раньше в этом доме работали «Александровские пироги». Почти все окна квартиры выходят во двор на небольшой огороженный палисадник с газоном, многолетними растениями и плодовыми деревьями. Во дворе — большая парковка. Соседнее здание занимает бар «Гудини», ветклиника, ремонт телефонов и офисы. Недалеко университет, парк Жилибера, авто– и ж/д вокзалы, школа, гимназия № 10.
Стоимость квартиры $ 96 тыс.