Военный эксперт: Курская АЭС готова остановить работу 13.10.2024, 12:28

Россияне собираются тушить оба реактора.

Взрывы и «хлопок» добрались до Курчатова в Курской области. Тамошняя АЭС уже готова останавливать свою работу.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан на «24 Канале» рассказал, что Курчатов атаковали оперативные беспилотники.

Свитан отметил, что эти беспилотники работают в радиусе 150 километров прямым управлением.

«Украинская группировка, которая находится сейчас на Курском направлении, располагает достаточным количеством дальних средств поражения, чтобы уничтожать российские войска на оперативной глубине. Это и происходит.

Курчатов расположен на левом берегу Сейма. Там есть хорошая логистика, и, конечно, россияне через Курчатов, в том числе, перебрасывают войска. Чтобы их отминусовать уже на этой дальности, и выполняется боевая задача. Надо не забывать, что в Курчатове – Курская АЭС, которая до сих пор не перешла в режим холодной остановки, хотя уже уменьшены мощности и есть готовность тушить оба реактора», – отметил полковник запаса ВСУ.

По словам летчика-инструктора, не всегда по России идут ударные дроны. Могут идти дроны, которые просто «засушивают» систему ПВО врага. Чтобы вытянуть противоракеты на себя – идут дроны-разведчики. Они определяют алгоритм работы ПВО, чтобы потом построить новые маршруты или проложить теми же уже ударные дроны.

«Любая атака по российской территории является результативной. Начиная со снятия информации и самоуничтожения вражеских ракет, заканчивая планированием дальнейших операций. Не факт, что дроны вместе с тем не выполнили боевую задачу. Если заходят на отдельно расположенные российские военные объекты, информация появляется за несколько суток», – подчеркнул военный эксперт.

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