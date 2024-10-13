закрыть
13 октября 2024, воскресенье, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Курская АЭС готова остановить работу

  • 13.10.2024, 12:28
Военный эксперт: Курская АЭС готова остановить работу

Россияне собираются тушить оба реактора.

Взрывы и «хлопок» добрались до Курчатова в Курской области. Тамошняя АЭС уже готова останавливать свою работу.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан на «24 Канале» рассказал, что Курчатов атаковали оперативные беспилотники.

Свитан отметил, что эти беспилотники работают в радиусе 150 километров прямым управлением.

«Украинская группировка, которая находится сейчас на Курском направлении, располагает достаточным количеством дальних средств поражения, чтобы уничтожать российские войска на оперативной глубине. Это и происходит.

Курчатов расположен на левом берегу Сейма. Там есть хорошая логистика, и, конечно, россияне через Курчатов, в том числе, перебрасывают войска. Чтобы их отминусовать уже на этой дальности, и выполняется боевая задача. Надо не забывать, что в Курчатове – Курская АЭС, которая до сих пор не перешла в режим холодной остановки, хотя уже уменьшены мощности и есть готовность тушить оба реактора», – отметил полковник запаса ВСУ.

По словам летчика-инструктора, не всегда по России идут ударные дроны. Могут идти дроны, которые просто «засушивают» систему ПВО врага. Чтобы вытянуть противоракеты на себя – идут дроны-разведчики. Они определяют алгоритм работы ПВО, чтобы потом построить новые маршруты или проложить теми же уже ударные дроны.

«Любая атака по российской территории является результативной. Начиная со снятия информации и самоуничтожения вражеских ракет, заканчивая планированием дальнейших операций. Не факт, что дроны вместе с тем не выполнили боевую задачу. Если заходят на отдельно расположенные российские военные объекты, информация появляется за несколько суток», – подчеркнул военный эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина