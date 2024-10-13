Ребенок и двое взрослых погибли на пожаре в Витебской области 13.10.2024, 12:51

Дом в агрогородке горел открытым пламенем.

Трагедией обернулся пожар в жилом доме в одном из агрогородков Витебщины — среди жертв оказались четырехлетний мальчик, а также его бабушка и ее сожитель. О случившемся сообщили в местном МЧС.

«Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Германовичи Шарковщинского района, — говорится в сообщении ведомства. — Деревянный дом горел открытым пламенем. В момент возникновения пожара внутри находились мать хозяйки с сожителем и сын хозяйки 2020 года рождения. Остальные жильцы дома (хозяйка и три дочери) в эту злополучную ночь были в гостях».

Из информации местного МЧС известно, что сообщение о пожаре поступило в 4.04. На месте спасатели обнаружили тела троих погибших. Мальчику было 4 года, его бабушке — 59, ее сожителю — 54.

Хозяйка дома — 27-летняя многодетная мать (всего у нее было четверо детей, старшим девочкам 9, 8 и 6 лет).

В результате пожара в доме сгорела кровля, потолочное перекрытие и имущество. С матерью погибшего мальчика сейчас работает психолог МЧС. Причина пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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