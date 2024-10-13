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F-16 сбил российский Су-34: раскрыты подробности воздушной битвы

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  • 13.10.2024, 12:58
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F-16 сбил российский Су-34: раскрыты подробности воздушной битвы

Это может стать первым подтвержденным случаем.

Недалеко от линии фронта, примерно в 50 километрах, был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Удар по самолету страны-агрессора РФ мог нанести украинский истребитель F-16 Fighting Falcon, пишет Forbes.

Издание напоминает о том, что первые F-16 прибыли в Украину в августе. Если информация о сбитии подтвердится, это станет первым случаем, когда американский самолет одержал победу над пилотируемым российским истребителем.

В материале обращается внимание на то, что российские военные пропагандисты сразу отреагировали на потерю самолета РФ. Некоторые из них предупреждают о том, что «НАТО отправило F-16 на охоту» и что такие потери только увеличатся.

При этом пропагандисты РФ избегают критики в адрес диктатора Владимира Путина, фокусируя свое недовольство на военном командовании.

Как отметил эксперт по национальной безопасности Мэтью Шмидт, они критикуют армию за некомпетентность, но поддерживают Путина, призывая его к кадровым изменениям в военных структурах.

Журналисты напоминают о том, что Су-34 был разработан в 1980-х годах для ВВС СССР, официально стал на вооружение в 2014 году. Этот самолет считался одним из самых мощных в российском арсенале, и его потеря является серьезным ударом для Москвы, которая борется с поддержанием производства новых самолетов.

Ранее о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем сообщали российские СМИ.

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