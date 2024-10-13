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Популярная у белорусов визовая страна упростила правила подачи на шенген

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  • 13.10.2024, 13:21
  • 4,006
Популярная у белорусов визовая страна упростила правила подачи на шенген

Что изменилось?

Итальянский шенген — один из самых популярных среди белорусов. На днях для тех, кто планирует получать такую визу, появились хорошие новости: количество документов, которые нужны для подачи, сократилось. Информация об этом опубликована на сайте посольства Италии в Беларуси.

В посольстве Италии напоминают: документы на визы принимают только в бумажном виде. Вариант — прислать по электронной почте или принести на электронном носителе (например, флешке), не подходит. При этом, количество «листов», необходимых для подачи, в октябре сократилось. Вот что изменилось:

Больше не нужно подтверждать финансовые средства на путешествие для несовершеннолетних, которые путешествуют с мамой или папой. Но есть нюанс. Именно этот родитель должен выступать спонсором их поездки. В таком случае необходимо предоставить только спонсорское письмо, подписанное взрослым, берущим на себя расходы в путешествии.

Не нужно подтверждать финансовые средства на путешествие для мужа или жены, которые отправляются в поездку с супругом-спонсором. Тут тоже необходимо лишь спонсорское письмо от того, кто берет на себя расходы. Отметим, что данное условие применимо только в случае зарегистрированного брака. На пары, не состоящие в официальном союзе, оно не распространяется.

Спонсорское письмо можно написать от руки при подаче документов на визу. При этом, если человек, которые выступает спонсором, сам в поездку не едет, то подтверждение финансовых средств предоставить все же придется.

Не нужно предоставлять билеты (при поездке на автобусе) или водительское удостоверение водителя/документы на автомобиль (при поездке на автомобиле), которые подтверждают проезд из Минска в ближайший аэропорт вылета.

Не нужно подтверждать места проживания в транзитных странах.

Не нужно предоставлять электронный ключ индивидуального предпринимателя (сертификат электронной цифровой подписи), достаточно первой страницы.

Не нужно показывать документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость/земельные участки в Беларуси.

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