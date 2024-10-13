ВСУ формируют новый армейский корпус для войны с РФ

ВСУ формируют новый армейский корпус для войны с РФ1
- 13.10.2024, 13:45
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Четвертый по счету.
В Сухопутных войсках Украины идет формирование 4-го армейского корпуса.
Об этом изданию Ukrainian Military Pages стало известно из собственных источников в Минобороны Украины.
Таким образом, ВСУ продолжают переходить на корпусную структуру управления, отмечено в материале.
В Сухопутных войсках уже есть три армейских корпуса — 9, 10 и 11, сейчас формируется четвертый по счету.
Еще по одному корпусу у десантников в ДШВ (Корпус быстрого реагирования) и Морской пехоте ВМС ВС Украины.
Каждый из армейских корпусов объединяет 4-5 механизированных (штурмовых, пехотных) бригад, разведывательный полк или батальон и другие подразделения боевого и тылового обеспечения.
Командует корпусом генерал-майор, начальник штаба и заместитель - все бригадные генералы. Всего в командовании каждого корпуса три генерала.
Армейские корпуса возникли в связи с появлением массовых армий, когда для боевых действий стало характерно увеличение пространственного размаха и усложнилось управление военными формированиями, обладающими многочисленным боевым составом и разнообразным вооружением.
Создание армейских корпусов обусловливалось также необходимостью иметь соединения, способные решать боевые задачи на самостоятельном операционном направлении.
По состоянию на 1992 г. в Вооруженных силах Украины находилось 6 армейских корпусов. Последний из них, 8-й армейский корпус, был расформирован в 2015 году.
Однако оставался Корпус резерва. В Украине в 2022-2023 годах, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, был сформирован 10-й армейский корпус.