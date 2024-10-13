Полесские десантники уничтожили штурмовую группу россиян, которая расстреляла украинских военных в Курской области 2 13.10.2024, 14:00

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Оккупанты были из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили штурмовую группу россиян, которая причастна к расстрелу бойцов ВСУ 10 октября, в одном из населенных пунктов Курской области РФ.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Это были ублюдки из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые особенно любят хвастаться своими «подвигами». А именно: издевательствами над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто, оказавшись в безысходности, сдался в плен», — написали военные.

В бригаде отметили, что военнопленные во всем мире находятся под защитой законов войны, в частности Женевских конвенций. Однако россияне систематически игнорируют нормы международного гуманитарного права, грубо и цинично нарушая их.

«Но здесь хайпонуть у этих уродов в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же судьба ждет и других военных из этой бригады», — написали в 95-й ОДШБр.

13 октября аналитический портал DeepState, ссылаясь на источники в 1-й отдельной танковой бригаде, сообщил, что российские оккупанты 10 октября расстреляли девять украинских военных в Курской области.

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