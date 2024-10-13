Подводные самураи Питер Сучиу, The National Interest

13.10.2024, 14:16

Станет ли Япония новой морской сверхдержавой?

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) спустили на воду пятую подводную лодку класса Taigei – JS Chogei, которая станет частью запланированного флота из восьми современных дизель-электрических ударных подводных лодок. Подводная лодка Chogei, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, обладает мощным двигателем и боевыми возможностями для противодействия растущему военно-морскому напору Китая.

Эти подводные лодки могут запускать тяжелые торпеды Type 18 и Type 89 и ракеты UGM-48 Harpoon.

Подводные лодки класса Taigei отличаются более тихой работой, улучшенными дизельными двигателями и возможностью размещения женщин-матросов. Япония наращивает свой оборонный потенциал: в стадии строительства находятся еще три подлодки, но для противостояния угрозам со стороны Китая и Северной Кореи их может потребоваться гораздо больше.

Япония спускает на воду пятую подводную лодку класса Taigei для противодействия растущей китайской угрозе

Пятая из запланированных восьми ударных подводных лодок Морских сил самообороны Японии (JMSDF) была спущена на воду в прошлую пятницу на церемонии, состоявшейся на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе. Будущая ударная подводная лодка JS Chogei – последняя дизель-электрическая ударная подводная лодка (SSK) класса Taigei – должна быть введена в эксплуатацию в начале 2026 года. Это будет первое японское судно, носящее это имя, которое в переводе с японского означает «длинный кит».

Флагманская субмарина JS Taigei была введена в эксплуатацию в марте 2022 года, а финансирование всех восьми лодок Токио утвердил в 2024 финансовом году (FY24). Все лодки этого класса имеют в своем названии слово «гэй» (кит), а «Тайгэй» переводится как «большой кит».

Противодействие подводному флоту Китая

Токио увеличил расходы на оборону и уделяет повышенное внимание своему военно-морскому потенциалу, даже переосмыслив пацифистскую конституцию страны, принятую после Второй мировой войны, которая запрещает производство оружия, используемого для атаки.

Как пишет Майя Карлин для The National Interest, «подводные лодки класса Taigei способны запускать новейшие японские тяжелые торпеды Type 18 или тяжелые самонаводящиеся торпеды Type 89, построенные компанией Mitsuishi, через шесть 21-дюймовых носовых торпедных аппаратов. Кроме того, катера Taigei могут запускать противокорабельные ракеты UGM-48 Harpoon. Дальность полета ракеты Harpoon составляет 248 км, что обеспечивает Японии возможность «контратаки».

Двигательная установка класса также была усовершенствована:

«Как и на четвертой подводной лодкой класса Taigei под названием Raigei, на недавно спущенной на воду субмарине будут установлены новые дизельные двигатели Kawasaki 12V 25/31 с высокой выходной мощностью», – сообщает Naval News. Помимо более высокой мощности, усовершенствованные дизельные двигатели также «совместимы с новой шноркельной системой с повышенной эффективностью генерации энергии».

Каждая из подводных лодок класса Taigei имеет водоизмещение около 3 тысяч тонн, что больше, чем у предыдущего класса Soryu, а длина каждой составляет около 84 метров при ширине 9,1 метра.

«Эти субмарины отличаются сложными абсорбирующими материалами и высокопрочной сталью, что обеспечивает более тихую работу и высокую устойчивость к давлению воды», – добавляет Карлин.

Примечательно, что подводные лодки класса Taigei были спроектированы таким образом, чтобы на них могли разместиться до шести женщин – это настоящая инновация для любой японской подводной лодки. На лодке предусмотрены отсеки только для женщин, включая личные жилые помещения. Каждая из лодок обычно управляется экипажем из 70 человек.

Подводный флот Морских сил Японии

В настоящее время Морские силы самообороны Японии располагают 22 подводными лодками в составе двух флотилий, разделенных на пять эскадрилий. Согласно «Инициативе противодействия ядерной угрозе», «Первая и Вторая флотилии подводных лодок базируются в Куре и Йокосуке соответственно».

Все почти два десятка подводных лодок являются дизель-электрическими и были построены компаниями Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Shipbuilding Corporation.

Еще три подводные лодки класса Taigei находятся на разных стадиях строительства, но все они должны быть спущены на воду к 2027 году и введены в строй к 2030 году, чтобы противостоять угрозам со стороны Пекина и Пхеньяна. Несмотря на то, что флот Морских сил Японии значительно более совершенен, его численность все же останется меньше, чем во время Второй мировой войны. Однако из 174 подводных лодок, построенных до и после Второй мировой войны, три четверти (128) были потеряны в ходе конфликта.

Для успешного противостояния Китаю и/или Северной Корее Японии наверняка понадобится еще больше современных подлодок.

Питер Сучиу, The National Interest

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