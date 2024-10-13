NYT: ХАМАС планировал напасть на Израиль вместе с «Хезболлой» и Ираном 13.10.2024, 14:24

Стали известны протоколы 10 секретных совещаний террористов.

Лидеры ХАМАС собирались атаковать Израиль в 2022 году, но отложили планы, пытаясь заручиться поддержкой ливанской группировки «Хезболла» и Ирана, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные протоколов совещаний руководства палестинской группировки.

Документы состоят из протоколов 10 секретных совещаний по планированию небольшой группы политических и военных лидеров ХАМАС в преддверии атаки 7 октября 2023 года. Изначально ХАМАС планировал осуществить атаку, которую он назвал «большим проектом», осенью 2022 года, но отложил планы, пытаясь заручиться поддержкой Ирана и «Хезболлы».

Среди аргументов для «перехода к стратегической битве» руководство ХАМАС привело «внутреннюю ситуацию» в Израиле. Речь идет о массовых протестах из-за судебной реформы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В июле 2023 года ХАМАС отправил чиновника в Ливан, где он встретился с высокопоставленным иранским командиром и попросил помощи в нанесении ударов по чувствительным объектам в начале атаки. Иранский военные сообщил, что Тегеран и «Хезболла» готовы поддержать ХАМАС, но им нужно больше времени для подготовки подобных ударов.

Издание отмечает, что в протоколах не сказано, насколько подробный план ХАМАС представил своим союзникам. Группировка также собиралась обсудить нападение на Израиль с тогдашним лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, но не уточняется, состоялась ли эта встреча.

ХАМАС был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что ему, возможно, придется действовать без их полного участия — отчасти для того, чтобы помешать Израилю развернуть передовую новую ПВО до того, как произойдет атака, уточняет The New York Times.

По данным издания, ХАМАС специально избегал крупных столкновений с Израилем с 2021 года, чтобы максимально усилить эффект неожиданности во время атаки 7 октября прошло года. Решение о нападении также было обусловлено желанием ХАМАС сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и попытками израильских сил усилить контроль над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Как отмечает The New York Times, протоколы были обнаружены на компьютере, найденном в конце января израильскими солдатами, когда они обыскивали подземный командный центр группировки на юге Газы. Часть документов редакция проверила самостоятельно, сопоставив их информацию с произошедшими событиями. Другую часть газета предоставила экспертам, знакомым с деятельностью ХАМАС, а также бывшему члену военного крыла организации.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. После этого боевики проникли в приграничные районы, открыли огонь по военным и гражданским и взяли в заложники более 250 человек. В результате атаки погибло около 1,2 тысячи израилитян и граждан других стран. В ответ на агрессию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com