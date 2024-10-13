Bild: Шольц отказался поставлять Украине тяжелую технику 23 13.10.2024, 15:02

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Олаф Шольц

В Берлине озвучили причину.

Германия больше не намерена отравлять тяжелую военную технику в Украину, сообщили Bild информированные источники.

По информации издания, немецкое Минобороны считает, что Украина в ближайшее время не сможет начать контрнаступление для освобождения своих территорий. Бундесвер не намерен передавать Киеву новую тяжелую технику, говорится в документе, который есть в распоряжении Bild.

После отправки последних 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не планируется, хотя у немецкой армии в наличии около 300 подобных машин. То же самое касается и других видов техники — боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гаубиц.

По данным издания, новый пакет военной помощи, о котором Берлин объявил в пятницу, уже было обещано Киеву и профинансировано в прошлом году.

Источники, знакомые с ситуацией, пояснили изданию, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем 11 октября просил разрешить использовать дальнобойные Taurus для ударов по территории России и одобрить ускоренный прием Украины в НАТО.

Как отмечает издание, в Берлине прохладно восприняты эти просьбы украинского президента. Шольц не сказал однозначное «нет», но и положительного ответа не дал.

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