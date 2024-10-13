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Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане

  • 13.10.2024, 17:00
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Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане
Арина Соболенко
ФОто: Getty Images

Это ее третья победа на данном турнире.

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. В финальном матче она в трех сетах обыграла седьмую в мировом рейтинге WTA китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Белоруска семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету ее соперницы пять эйсов, восемь двойных ошибок и 5 выигранных брейк-пойнтов из 12.

Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA и третий на «тысячнике» в Ухане. Она не потерпела ни одного поражения на соревнованиях в Ухане, проведя 17 матчей.

За победу она получит 1000 рейтинговых очков и $525,1 тыс. Призовой фонд турнира — $3,2 млн.

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