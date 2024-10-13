Харрис призвала Трампа обнародовать данные о своем здоровье

Харрис призвала Трампа обнародовать данные о своем здоровье3
- 13.10.2024, 18:11
Как это может быть использовано в предвыборной гонке.
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис яародовала письмо от своего врача, который признал ее здоровой и пригодной для высоких должностей. Теперь она пытается провести контраст со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, пишет Reuters.
«Она обладает физической и психической стойкостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего», — говорится в письме врача Харрис Джошуа Симмонса.
Агентство указывает, что 59-летняя Харрис баллотируется против 78-летнего Трампа. По словам помощника вице-президента, она обнародовала свою медицинскую информацию, чтобы привлечь внимание к отказу республиканца поступить так же.
Харрис сказала, что нежелание Трампа предоставить детальные медицинские отчеты является примером его «непрозрачности». В ответ директор по коммуникациям кампании республиканца Стивен Ченг заявил, что Трамп добровольно обнародовал данные о своем здоровье и находится «в отличном состоянии, чтобы стать главнокомандующим».
Reuters отмечает, что команда Харрис стремится подчеркнуть возраст Трампа, поскольку он стал старейшим кандидатом на должность президента. До этого таким был 81-летний президент Джо Байден, оставивший предвыборную гонку после плохих результатов дебатов против республиканца.