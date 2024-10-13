Назван чудо-овощ, который снижает холестерин и давление одновременно 13.10.2024, 18:15

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Он богат такими полезными веществами, как калий, витамин С и кальций.

Репа – не относится к числу популярных овощей, и многие ее не любят. Однако, как пишет Healthdigest, ее стоит добавить в свой рацион из-за ее несомненной пользы для организма, особенно если вы пытаетесь снизить уровень холестерина и кровяного давления.

Репа крайне богата такими полезными веществами, как калий, витамин С и кальций. Так, одна репа среднего размера содержит 233 миллиграмма калия, 25,6 миллиграмма витамина С и 36,6 миллиграмма кальция. Это 5% калия, 28% витамина С и 3% кальция от среднесуточной нормы среднего взрослого человека.

Калий играет наибольшую роль в поддержании холестерина в норме

Хотя связь между калием и снижением уровня холестерина до конца не изучена, WebMD отмечает, что калий часто считается важной частью здорового питания.

Кроме того, в статье, опубликованной в 2018 году, отмечаются преимущества калия как потенциального способа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, за его способность помогать избежать затвердевания артерий, согласно исследованию, проведенному на мышах в 2017 году.

Снижение кровяного давления с помощью продуктов с высоким содержанием калия

Эта связь подтверждениа документально. Так, в журнале Advances in Food and Nutrition говорится о том, что между калием и кровяным давлением существует отрицательная корреляция. То есть при высоком потреблении калия показатели артериального давления, как правило, низкие. В обзоре, опубликованном в 2019 году в журнале Hypertension, указывается на возможность использования альтернативных солей с повышенным содержанием калия для людей с гипертонией.

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