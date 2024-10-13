Эксперт: Россияне попадают в ловушки в Курской области 1 13.10.2024, 20:59

1,164

Идут в наступление и попадают в «неприятные ситуации»

Главная цель Сил обороны Украины в маневренной войне в Курской области РФ — сберечь личный состав, измотать врага, заставить его тратить огромные усилия, живую силу, технику, идти в наступление и попадать в неприятные ситуации. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сегодня, 13 октября, в эфире FREEДОМ.

«Тема очень острая и требует максимальной тишины — Курский фронт. И мы видели, слышали, что Россия перешла ко второму наступлению, ко второму этапу наступления. Всегда возникал у нас один вопрос, а когда же и почему закончилось первое наступление? Собственно, сегодня это и происходит. Огромная благодарность нашим воинам, которые несут на себе все тяготы этих боев, этой битвы, но враг тоже попадает в ловушки… Дальше — без подробностей», — сказал Братчук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com