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Эксперт: Россияне попадают в ловушки в Курской области

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  • 13.10.2024, 20:59
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Эксперт: Россияне попадают в ловушки в Курской области

Идут в наступление и попадают в «неприятные ситуации»

Главная цель Сил обороны Украины в маневренной войне в Курской области РФ — сберечь личный состав, измотать врага, заставить его тратить огромные усилия, живую силу, технику, идти в наступление и попадать в неприятные ситуации. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сегодня, 13 октября, в эфире FREEДОМ.

«Тема очень острая и требует максимальной тишины — Курский фронт. И мы видели, слышали, что Россия перешла ко второму наступлению, ко второму этапу наступления. Всегда возникал у нас один вопрос, а когда же и почему закончилось первое наступление? Собственно, сегодня это и происходит. Огромная благодарность нашим воинам, которые несут на себе все тяготы этих боев, этой битвы, но враг тоже попадает в ловушки… Дальше — без подробностей», — сказал Братчук.

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