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СМИ: Северокорейские военные обустроили полигон вблизи Мариуполя

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  • 13.10.2024, 22:58
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СМИ: Северокорейские военные обустроили полигон вблизи Мариуполя

Проходят интенсивные тренировки.

В оккупированной части Донецкой области сейчас находятся военнослужащие из КНДР. Их пребывание на этой территории установили представители украинского партизанского движения «СРОК», сообщает «Фокус».

«Сообщается об активной работе трех полигонов в Мариупольском районе, особенно привлекает внимание полигон в районе поселка Сартана, оборудованный с участием северокорейского контингента. Там проходят интенсивные тренировки со ствольной артиллерией, что опровергает информацию о дефиците снарядов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкторы из Северной Кореи обустраивают полигон. В организации предположили, что они сейчас чувствуют себя уверенно и в безопасности, поскольку многие жители Сартанской общины пошли на активное сотрудничество с оккупантом. В «СРОК» добавили, что корейские военные прибыли якобы для наблюдения за войсками России и изучения поля боя в обмен на дешевые поставки снарядов.

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