Минус 1 кг за ночь: эксперт подсказал простой лайфхак для похудения 13.10.2024, 23:31

Но ночная диета подойдет не всем.

Американский диетолог Кэролайн Аповян разработала уникальную ночную диету, которая уже получила признание среди людей по всему миру. По словам Аповян, благодаря этой диете можно потерять до 5 кг всего за одну неделю. Аповян, которая работает в Бостонском университете и специализируется на лечении ожирения, подчеркивает, что основой ее метода является качественный сон и правильное питание.

Ключевым элементом диеты является обеспечение полноценного сна продолжительностью не менее 8 часов в сутки, что помогает снизить уровень гормонов, вызывающих чувство голода. Помимо этого, Аповян рекомендует исключить из рациона переработанное мясо, рафинированные продукты, быстрые углеводы и сахар, отдавая предпочтение белковым продуктам, которые обеспечивают длительное ощущение сытости.

Особенностью ночной диеты является введение одного разгрузочного дня в неделю, в течение которого предлагается употреблять только соки и смузи. Хотя это может показаться сложным, диета допускает употребление нежирного белка, постного мяса, овощей, цельных злаков и фруктов. Хотя количество углеводов рекомендуется сократить, полностью исключать их не нужно — немного риса, хлеба или пасты вполне допустимо.

Однако стоит учитывать, что не каждый сможет достичь быстрых результатов, и часто стремительное снижение веса приводит к такому же стремительному его возвращению. Поэтому такие диеты следует использовать осторожно и нечасто. Лучше всего перейти на сбалансированное питание и худеть постепенно.

Аповян также предупреждает, что ночная диета не подходит людям с проблемами почек, так как повышенное потребление белка может негативно сказаться на их состоянии.

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