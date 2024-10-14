Авианосная группа Китая подошла к Тайваню

Авианосная группа Китая подошла к Тайваню5
- 14.10.2024, 7:57
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Для «строгого предупреждения».
Народно-освободительная армия Китая (Вооруженные силы КНР) начала в понедельник, 14 октября, очередной раунд военных учений вблизи Тайваня. Пекин называет их предупреждением о «сепаратистских действиях» властей острова.
Об этом сообщает Reuters.
Дать завершение этих военных учений китайская сторона не называет.
Как заявили в китайском военном командовании, учения «Joint Sword-2024B» проводятся в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня.
«Эти учения также служат строгим предупреждением о сепаратистских действиях сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция по защите государственного суверенитета и национального единства», - говорится в заявлении командования КНР.
Детали китайских учений возле Тайваня
Также китайская сторона обнародовала карту, на которой показаны 9 районов вокруг Тайваня, где проходили учения: 2 на восточном побережье острова, 3 на западном, 1 на севере и 3 вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с китайским побережьем.
Китайское командование заявило, что корабли и самолеты приближаются к Тайваню в «непосредственной близости по разным направлениям», сосредотачиваясь на патрулировании и боевой готовности с моря и воздуха, и на отработке блокировки ключевых портов и районов, а также имитацией атак на морские и наземные цели.
Вместе с тем, в ВС Китая не объявляли о проведении боевых стрельб или введении запрещенных для полетов зон.