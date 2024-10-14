«Первыми в плен будут попадать корейцы» 6 14.10.2024, 8:20

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Куда РФ отправит бойцов из КНДР.

РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Об этом заявил лейтенант ВСУ, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.

«История о подготовке врагом военных КНДР - это история о попытке в будущем поставить корейцев охранять границу РФ в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам, поскольку (Россия - ред.) увидела на Курщине, что ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники не способны воевать качественно. Условно, Путин хочет, чтобы в плен если что попадали корейцы Кима», - сказал Коваленко.

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