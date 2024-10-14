Лукашенко панически боится народного восстания 10 14.10.2024, 8:35

9,666

Силовики начали укреплять свои здания.

Даже через четыре года после подавления массовых протестов структуры режима Лукашенко все еще ощущают угрозу.

Согласно информации с сайта государственных закупок, с 2020 года количество заявок на установку защитных ролетов на окна государственных учреждений увеличилось более чем в 5 раз, пишет «Наша Ніва».

В год президентских выборов таких заявок было всего 35, при этом почти половину составляли музеи, больницы, исполкомы и несиловые ведомства.

Уже в следующем, 2021 году, количество заявок удвоилось — до 77. В марте защитные ролеты были установлены на всех окнах зданий Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел, которые образуют замкнутый квартал на проспекте Независимости. В центре столицы появилась настоящая крепость для защиты от собственных граждан. Во время протестов именно в начале проспекта Независимости, где находятся Дом правительства, Мингорисполком и названные силовые ведомства, собиралась наибольшая концентрация недовольных бесконечным правлением Лукашенко.

Лукашенковцы, очевидно, всерьез опасались, что протестующие займут правительственные здания, включая здания силовых структур, где хранятся запасы оружия, тем более что во дворе КГБ-МВД располагалась тюрьма «Американка», где в то время содержались некоторые лидеры протестов. Однако никаких попыток захватить здания протестующие не предпринимали.

Ролеты на здания устанавливали незаконно — оба здания имеют статус историко-культурных ценностей, и все работы на них, особенно на фасадах, которые могут повлиять на внешний вид памятников архитектуры, должны согласовываться с местными органами и Министерством культуры.

Министерство культуры сообщало, что никакого согласования на установку ролетов не давало и рекомендовало ведомствам, занимающим эти здания, привести фасады в надлежащее состояние. В таких случаях ролеты можно устанавливать с внутренней стороны, но за более чем два года ни КГБ, ни МВД не выполнили предписание.

Многие окна в этих зданиях имеют арочную форму, и чтобы закрыть их ролетами снаружи, пришлось сделать полукруглую часть глухой. Несмотря на то, что в последующие годы особой угрозы для зданий не было, некоторые ролеты все время держат опущенными, из-за чего фасады выглядят еще более неопрятными, словно ряд торговых точек на рынке перед закрытием — часть уже свернула торговлю и закрылась, а часть еще работает.

В 2021 году казалось, что все ключевые для режима объекты уже укреплены. Однако сами белорусские силовики, видимо, так не считали. Настоящий бум заявок на укрепленные ролеты произошел в последующие годы. В 2022 году на сайте госзакупок было около 136 заявок, в 2023 году — около 190, а за неполный 2024 год — уже около 116 заявок.

Теперь укреплять взялись и военные комиссариаты, прокуратуры, управления внутренних дел исполкомов, учреждения, подчиненные Управлению делами Лукашенко, воинские части и другие подразделения силовых ведомств.

В списке последних объектов на сайте госзакупок есть и здание по адресу Независимости, 27. В 1940 году оно было построено как гостиница Белорусского военного округа по проекту архитектора Герасима Якушко, а сегодня является 2-м корпусом Министерства обороны Беларуси и объектом историко-культурного значения республиканского значения.

Раньше входы в здание были через боковые крылья, выходившие на проспект, но проход к ним уже давно перекрыт забором, и попасть в здание можно только через боковые ворота и КПП.

Видимо, в этом случае полностью игнорировать законодательство, как это сделали ранее КГБ и МВД, не смогли, так как в заявке на сайте ищут того, кто сможет научно обосновать установку ролетов на фасадах памятника.

Тем не менее, если верить другой заявке за начало сентября, 28 ролетов для этого здания уже заказаны, осталось только формально согласовать их.

То, что такие меры безопасности применяются в Беларуси даже к зданиям, которые не являются символически значимыми, спустя четыре года после массовых протестов, свидетельствует о том, что страх народного восстания все еще сохраняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com