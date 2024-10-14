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Forbes: Будет жесткий ответ на расстрел пленных бойцов ВСУ под Курском

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  • 14.10.2024, 8:44
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Forbes: Будет жесткий ответ на расстрел пленных бойцов ВСУ под Курском

Зверства россиян вернутся к ним бумерангом.

Командиры подразделений ВС РФ позволяют подчиненным совершать преступления против украинцев. Во время последнего известного преступления произошел расстрел 9 пленных бойцов ВСУ возле села Зеленый Шлях в Курской области. Между тем Офис Генерального прокурора занимается расследованием еще 93 таких случаев. О деталях казней, совершенных россиянами, рассказало издание Forbes.

Журналисты рассказали, что от преступных действий врага пострадала группа бойцов на территории, удерживаемой двумя подразделениями ВСУ: 33 десантно-штурмовым батальоном и 41 механизированной бригадой. Расстрел совершили россияне из 155 бригады морской пехоты ВС РФ, которые совершили рейд и окружили операторов дронов на задании. Согласно данным Forbes, событие произошло в селе Леонидово, расположенном в 1 км от края местности, где ведутся бои. На карте проекта DeepState показано, что западнее, в 3 км — село Зеленый Шлях, которое контролируют россияне.

Расстрел украинских бойцов — местность возле Зеленого Пути и Леонидово в Курской области
Фото: DeepState

В статье напомнили заявление Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который 7 октября рассказал о еще одном случае казни: ВС РФ расстреляли трех украинцев.

Тем временем следователь Юрий Белоусов сообщил, что ведется расследование убийства 93 украинских военнопленных.

По мнению аналитиков Института изучения войны, которое привели журналисты, речь идет о тенденции: командиры ВС РФ позволяют совершать зверства против украинцев.

Журналисты предупредили, что предыдущий исторический опыт свидетельствует о том, что россияне получат аналогичный ответ. В качестве аргумента, вспомнили события Второй мировой войны, когда военные Вермахта убили раненых в госпитале, а их после того нашли и наказали.

Расстрел украинских бойцов — местность возле Зеленого Пути и Леонидово в Курской области
Фото: DeepState

«На протяжении истории казни сдавшихся солдат одной стороной конфликта побуждали другую сторону казнить пленных в ответ. Российские войска лишь усиливают ужас и без того ужасной войны — и почти гарантируют, что зверства, которые о

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