Житель Слуцкого района устроил дебош после того, как его выгнали из бара на Зыбицкой

Житель Слуцкого района устроил дебош после того, как его выгнали из бара на Зыбицкой2
- 14.10.2024, 9:13
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Белорус решил дать волю своим эмоциям.
В Минске будут судить 31-летнего жителя Слуцкого района, который устроил дебош в баре на Зыбицкой, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.
Мужчина со знакомыми отдыхал в одном из заведений на улице Зыбицкой. Он перебрал со спиртным и стал конфликтовать с кем-то из посетителей, из-за чего охранник вывел его из бара и обратно больше не впускал. Это возмутило гостя, поэтому он решил дать волю своим эмоциям: поднял стоявший на летней террасе столик из искусственного стекла и со всей силы бросил в сторону, повредив его. Причиненный заведению ущерб составил 760 рублей.
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за хулиганство.
— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный заведению ущерб добровольно возместил, — рассказали в прокуратуре.
В отношении него применена мера пресечения в виде личного поручительства.