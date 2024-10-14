Житель Слуцкого района устроил дебош после того, как его выгнали из бара на Зыбицкой 2 14.10.2024, 9:13

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Белорус решил дать волю своим эмоциям.

В Минске будут судить 31-летнего жителя Слуцкого района, который устроил дебош в баре на Зыбицкой, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина со знакомыми отдыхал в одном из заведений на улице Зыбицкой. Он перебрал со спиртным и стал конфликтовать с кем-то из посетителей, из-за чего охранник вывел его из бара и обратно больше не впускал. Это возмутило гостя, поэтому он решил дать волю своим эмоциям: поднял стоявший на летней террасе столик из искусственного стекла и со всей силы бросил в сторону, повредив его. Причиненный заведению ущерб составил 760 рублей.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело за хулиганство.

— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин признал полностью, в содеянном раскаялся, причиненный заведению ущерб добровольно возместил, — рассказали в прокуратуре.

В отношении него применена мера пресечения в виде личного поручительства.

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