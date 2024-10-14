Le Monde: Украинские дроны успешно «охотятся» на «вагнеровцев» в одной из стран Африки 14.10.2024, 9:38

Повстанцы довольны результатами.

На севере Мали повстанцы активно используют в своей борьбе и дроны украинского производства.

Еще в самом начале 2024 года началось сотрудничество между повстанцами из CSP и ГУР МО Украины. Еще с лета повстанцы из CSP стали активно использовать против армии Мали беспилотники украинского производства.

Журналисты французского издания Le Monde пишут, что Украина оказывает повстанцам «сдержанную, но решительную поддержку».

Повстанцы из CSP постоянно хвастаются тем, что воюют против малийской и российской армий с помощью беспилотников. Долгое время повстанцы не могли наносить свои удары с воздуха, однако с лета картина изменилась. В самом начале октября повстанцы из CSP атаковали с помощью дронов лагерь ЧВК «Вагнер» в Гундаме, который находится в районе Тимбукту.

К Кобзону прямиком отправилось на концерт минимум 9 «вагнеровцев». Источник пишет, что еще в начале 2024 года несколько повстанцев из Мали приезжали в Украину, чтобы обучиться управлять дронами, а также самим их производить. Источник из украинской разведки признался, что в Сахеле находится большая группа инструкторов из Украины, которая обучает повстанцев азам управления дронами.

Сами повстанцы и не скрывают, что основная цель дронов – «вагнеровцы». При этом они также заявляют, что дроны имеют не украинское происхождения, а закуплены на черном рынке оружия в Ливии.

Эксперты признают, что сами дроны очень простые и не смогут внести какого-то решающего перелома в ходе боевых действий. Однако они эффективны против небольшой группы вражеских сил, таких как «вагнеровцы».

Обычно повстанцы с помощью дронов проводят разведку, чтобы после нанести удар с земли.

СМИ писали, что еще в конце июля 2024 года туареги Мали разгромили «вагнеровцев» и малийские войска, заманив их в ловушку.

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