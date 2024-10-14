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Oppo представила новый смартфон с уникальным дисплеем и мощной камерой

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  • 14.10.2024, 9:58
  • 1,650
Oppo представила новый смартфон с уникальным дисплеем и мощной камерой

Его уже называют лучшим «середняком» на рынке.

Компания Oppo представила в Китае свой новый смартфон K12 Plus. Телефон получился примечательным – мощный середняк с огромной батареей и парой флагманских функций, пишет Gizmochina.

Основную ставку в K12 Plus сделали на автономности: у него огромная батарея емкостью 6400 мАч. В компании уверяют, что даже при интенсивном использовании гаджет сможет проработать на одном заряде минимум два дня. А зарядка SUPERVOOC мощностью 80 Вт восполнит 100% за 40 минут.

Также девайс превосходит флагманские телефоны с точки зрения регулировки ШИМ экрана – 2160 Гц. К примеру, у топовых Galaxy и iPhone он не превышает 500 Гц. Чем выше показатель ШИМ, тем более безопасен смартфон для глаз.

Среди других характеристик Oppo K12 Plus:

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, 2412×1080, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц.

Процессор: Snapdragon 7+ Gen 3 с графикой Adreno 720.

Память: 8 ГБ / 12 ГБ LPDDR4X ОЗУ с 256 ГБ / 512 ГБ UFS 3.1 накопителем, расширяемая память до 1 ТБ с помощью microSD.

Камера: основная 50-Мп с датчиком Sony IMX882, диафрагмой f/1.8 и OIS, 8-Мп сверхширик с датчиком Sony IMX355, диафрагмой f/2.2 и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера – 16 МП с диафрагмой f/2.4.

ОС: Android 14 (ColorOS 14).

Также телефон получил защиту от влаги по стандарту IP64, встроенный сканер отпечатков пальцев и ИК-передатчик для управления техникой. Поддерживаются сети 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и NFC.

Стоимость начальной версии Oppo K12 Plus на 8/256 ГБайт составляет 1899 юаней (~250 долларов). Пока только в Китае, но Европе новинка тоже должна появиться. 

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