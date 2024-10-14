ISW: В Курской области происходит самая «настоящая каша» 14.10.2024, 10:12

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В ВСУ озвучили детали с места боев.

Российская армия продолжает продвигаться вперед в районе главного украинского выступа в Курской области.

Накануне армия Путина сумела вернуть под свой контроль Матвеевку к востоку от Коренево, а кадры с геолокацией от 11 октября показали российских солдат на окраине Ольговки.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) и украинский военнослужащий с позывным Алекс озвучили ситуацию на Курщине за прошедшие сутки.

Вчера целый ряд российских военкоров написал о том, что ВС РФ сумели вернуть под свой контроль Ольговку, Любимовку и Толстый Луг и якобы большую часть Новоивановки.

Z-паблики пишут и о том, что ВС РФ оттеснили ВСУ от Черкасской Конопельки. При этом боевые действия идут в Малой Локне и Михайловке. В пресс-службе МО РФ заявили, что им удалось отразить механизированную атаку ВСУ численностью до взвода в районе Новоивановки.

Также атаки ВСУ якобы отражены в районе Покровского, Зеленого Шляха и Нижнего Клина. В районе Любимовки действуют оккупанты из 137-го десантного полка.

Также армия Путина пытается выбить ВСУ и с территории Глушковского района. Якобы ВС РФ удалось оттеснить украинские силы от Веселого, а сам враг атакует в районе Нового Пути и Медвежьего. На этом участке фронта действуют оккупанты из 56-го десантного полка.

В Киеве также указали на тот факт, что армия Путина активизировалась на Курщине в попытке вытеснить ВСУ с территории России.

Украинский военнослужащий Алекс пишет, что сейчас на территории Курщины «самая настоящая каша». Небольшие территории каждую минуту переходят из рук в руки.

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