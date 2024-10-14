Синоптики рассказали о «явных осенних процессах» в Беларуси 14.10.2024, 10:23

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Фото: Charter97.org

Какую погоду ждать на неделе.

Аномально теплый сентябрь уже давно позади, и теперь в Беларуси — настоящая осень. Для любителей дождливой погоды, конечно, это плюс, но вместе с осадками приходят и ночные заморозки. Синоптики рассказали, когда ждать похолодание и «сильный порывистый ветер» на предстоящей неделе, пишет telegraf.news.

Как рассказал в эфире программы «Метеогид» на телеканале ОНТ синоптик Дмитрий Рябов, на неделе с 14 по 20 октября «осенние процессы станут более явными, ночами все чаще будут слабые заморозки», а похолодание будут сопровождать дожди. «Хотя изредка солнце все же будет выглядывать из-за облаков», — заверил Рябов.

По его прогнозу, в начале недели (14 и 15 октября) на погоду окажут влияние атмосферные фронты и влажные воздушные массы, которые принесут в большинство районов Беларуси дожди «различной интенсивности». Эти же осадки, но уже кратковременные, пообещал Рябов в середине недели.

А вот каким прогнозом погоды поделился Белгидромет. Там подтвердили информацию Рябова о том, что в понедельник, 14 октября, погоду в Республике будут определять атмосферные фронты, уточнив, что они от циклона, который идет с юга Балтики на территорию Беларуси. В целом в этот день ожидается облачная погода, но без дождей не обойдется, рассказали в Белгидромете.

Им компанию составит ветер, который, по данным специалистов, будет 14 октября «умеренным, местами порывистым», а местами в юго-западных районах Беларуси утром и днем — «сильным порывистым». Ночью столбик термометра покажет +2..+8°С, а днем — +7..+12°С.

Во вторник, 15 октября, территория страны, как спрогнозировали в Белгидромете, окажется в тыловой части циклона, центр которого переместится на Верхнюю Волгу. И на этот день синоптики пообещали дожди, причем на большей части Республики. А вот что спрогнозировали по температуре: ночью — +2..+8°С, днем — +7..+13°С.

В среду, 16 октября, погоду в стране будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, а днем в западных и центральных районах — область повышенного атмосферного давления, рассказали в Белгидромете. И снова дожди, но кратковременные днем в отдельных районах по востоку Беларуси. В целом же в среду, по прогнозу специалистов, погода будет облачной с прояснениями.

Ночью 16 октября пообещали +1..+6°С, при прояснениях — заморозки 0..-2°С, а днем ожидается +5..+12°С.

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