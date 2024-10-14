Ученые рассказали, как помирить кошек и собак 1 14.10.2024, 10:50

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Нужно начинать с момента появления в доме нового питомца.

Британские ученые из благотворительной организации помощи животным Dogs Trust выяснили, как предотвратить конфликты между собакой и кошкой при появлении в доме нового питомца. Об этом сообщает газета The guardian.

По словам специалистов, ключ к примирению животных лежит в постепенном представлении их друг другу.

Исследование показало, что около одной пятой (20,1%) владельцев домашних животных знакомят своего нового щенка со своими существующими кошками немедленно, а 18,9% делают это менее чем за два часа.

Однако поэтапное знакомство щенков и кошек значительно повышает вероятность того, что они поладят.

Согласно результатам, щенки, которых знакомят с кошками более одного дня (особенно младше 12 недель), ведут себя спокойнее и дружелюбнее, что может способствовать формированию более гармоничных отношений между животными.

Ученые отметили, что большинство (90%) щенков демонстрировали «нежелательное» поведение, когда впервые видели кошку. Они проявляли агрессию или пытались начать игру.

Исследователи рекомендуют хозяевам на первых порах сдерживать активность молодой собаки, поощряя ее вести себя спокойно в присутствии кошки.

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