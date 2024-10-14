Китай окружил Тайвань 3 14.10.2024, 11:30

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Пекин проводит учения по блокаде острова.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения вокруг Тайваня, в ходе которых Пекин отработает блокаду полуострова, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си.

По его словам, учения «Совместный меч — 2024В» «сосредоточены на вопросах патрулирования морской и воздушной боеготовности, блокады ключевых портов и районов, нанесения ударов по морским и наземным целям» в Тайване.

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — подчеркнул Ли Си.

В маневрах принимают участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и другие военные силы Китая. По данным издания Guancha, учения проходят вокруг всей территории Тайваня: в Тайваньском заливе на западе от острова, в его восточной, южной и северной частях.

Администрация Тайваня заявила, что военные маневры Китая являются «вопиющей провокацией». Источник Reuters на острове подтвердил, что Пекин в ходе учений отрабатывает блокаду тайваньских портов на севере и юге, международных морских путей, а также отражение прибытия иностранных сил.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров своей территорией. Однако Тайвань категорически отвергает модель «одна страна — две системы», которую с 1980-х продвигает Пекин.

Тайвань поддерживают США: в Вашингтоне признают суверенитет Китая над островом, но считают статус Тайваня неурегулированным. США поставляют острову оружие и военное оборудования. Защитить Тайвань в в случае нападения Китая неоднократно обещал американский президент Джо Байден.

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