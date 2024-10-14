Шесть вещей, которые не следует делать со своим смартфоном 14.10.2024, 11:43

Ошибка каждого.

Современный смартфон — это не только средство связи, но и важный инструмент для работы, развлечений и повседневной жизни. Однако, чтобы ваш девайс служил долго и без проблем, следует знать, как правильно с ним обращаться, пишет New Voice.

Эти гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, помогая в работе, учебе, общении и развлечениях. В то же время неправильно используя этот важный девайс, мы можем уменьшить его продолжительность жизни и производительность.

В этой статье мы рассмотрим пять важных вещей, которых следует избегать, чтобы сохранить свой смартфон в отличном состоянии.

1. Не оставляйте смартфон на солнце

Высокие температуры могут негативно влиять на ваш смартфон. Часто многие мобильные устройства начинают работать неправильно от перегрева, хотя телефоны, такие как iPhone, имеют интегрированные датчики, которые будут оповещать пользователей о слишком высокой температуре.

В целом перегрев способен повредить батарею, а также другие внутренние компоненты устройства. Частое пребывание телефона на солнце может снизить его производительность или даже привести к необратимым повреждениям. Попробуйте держать свой смартфон в прохладном месте и защищать его от прямых солнечных лучей.

2. Не используйте неоригинальные зарядные устройства и кабели

Зарядка смартфона несертифицированными зарядными устройствами может вызвать серьезные проблемы.

Дешевые зарядные устройства часто не соответствуют стандартам безопасности и могут повредить батарею или другие компоненты вашего телефона. В некоторых случаях это даже может привести к перегреву и пожару. Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства для вашего смартфона.

3. Игнорирование обновления программного обеспечения

Обновления программного обеспечения часто включают важные исправления безопасности и улучшения производительности.

Игнорирование или откладывание этих обновлений может сделать ваш смартфон уязвимым к вирусам и хакерским атакам. Всегда старайтесь устанавливать обновления вовремя, чтобы обеспечить защиту ваших данных и улучшить работу устройства.

4. Не устанавливайте приложения из ненадежных источников

Загрузка программ из непроверенных источников может привести к заражению вашего смартфона вирусами и вредоносными программами.

Такие программы могут похищать ваши личные данные или даже повредить устройство. В большинстве случаев неавторизованные программы становятся инструментом киберзапугивания и кражи ваших данных, поскольку хакеры и нелегитимные известные лица используют это программное обеспечение как инструменты для атак.

Загрузка приложений даже из официальных магазинов приложений может быть опасным для ваших устройств, поэтому вообще не стоит рассматривать получение программного обеспечения с неавторизованных платформ. Используйте только официальные магазины приложений, такие как Google Play или App Store, где все приложения проверяются на безопасность.

5. Не оставляйте включенными Bluetooth или Wi-Fi, когда не используете их

Оставляя включенными Bluetooth или Wi-Fi, вы увеличиваете риск несанкционированного доступа к вашему смартфону. Хакеры могут использовать эти протоколы для проникновения в ваше устройство и похищения данных.

Отключайте эти функции, когда они не нужны, чтобы повысить безопасность вашего смартфона и сохранить заряд батареи.

6. Не перезаряжайте

Несмотря на то, что литий-ионные батареи заряжаются быстрее, служат дольше и имеют более высокую плотность мощности для более длительного срока службы батареи.

Перезарядка может вызвать сбой элемента батареи, что сокращает срок службы батареи, снижает скорость зарядки и приводит к очень высокой температуре батареи во время использования. Лучший способ — выключить телефон, когда он зарядится до 80%.

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