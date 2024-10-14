«Дружественные» инвесторы избавляются от российских акций 14.10.2024, 12:28

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Все боятся санкций.

Инвесторы из «дружественных» стран начали активно распродавать российские акции после того, как США ввели санкции против Московской биржи. По итогам второго квартала текущего года активы на счетах нерезидентов у российских брокеров сократились на 9,6%, или почти на 189 млрд руб., — до 1,77 трлн руб. Это следует из данных Центробанка, которые изучил «Коммерсант».

Сильное падение активов идет на счетах клиентов брокеров из международных офшорных зон (Виргинские острова, Панама и Белиз), а также стран ближнего зарубежья. Так, активы клиентов из Азербайджана упали на 65% (до 0,5 млрд руб.), Узбекистана — на 30% (до 59,7 млрд руб.), а Казахстана — на 20% (до 185,8 млрд руб.).

В последний раз иностранные инвесторы сокращали вложения в российские активы в третьем квартале 2022 года. Тогда они упали до 0,5 трлн руб. на фоне западных санкций и турбулентности на фондовом рынке. Однако в последующем инвестиции прирастали. По итогам шести кварталов, завершившихся 31 марта 2024 года, индекс Мосбиржи поднялся на 70%, до 3333 пунктов. Во втором квартале началась коррекция, по итогам которой индекс снизился на 5,5%, до 3154 пунктов.

Ситуацию усугубили американские санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Инвесторы начали уходить с российского рынка в связи с риском вторичных санкций, а также из-за того, что стали недоступны валютные торги, говорит юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Глеб Бойко.

«Санкционирование биржи и НКЦ повлияло на желание глобальных офшоров делать что-либо в российском периметре. При этом надо понимать, что большая часть таких счетов так или иначе контролируется либо дружественными нерезидентами, либо гражданами РФ», — пояснил собеседник «Коммерсанта» на рынке.

Бегство иностранных клиентов брокеров будет полноценно отражено в данных за третий квартал, поскольку Минфин США продлевал необходимые для работы с Мосбиржей лицензии до 12 октября, отмечает управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская.

«Никто не хочет попадать в ситуацию вторичных санкций и изоляции, поэтому переезды в разные юрисдикции и поиск хорошего, правильного решения продолжались все последние месяцы», — говорит Аграновская. После завершения срока действий лицензий американского Минфина отток инвестиций может ослабнуть, поскольку все, кому это было важно, уже завершат свои операции с российскими активами, заключила портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова.

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