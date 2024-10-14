Министры ЕС дали «зеленый свет» санкциям против Ирана 14.10.2024, 12:39

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За передачу ракет РФ.

Европейский Союз введет новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России. Министр стран ЕС согласовали ограничения.

Об этом сообщает FAZ.

Издание, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что в понедельник, 14 октября, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге согласовали санкции.

Ранее ЕС несколько раз предостерег Иран от передачи России баллистических ракет. Тегеран тем временем отрицает поставки ракет Москве.

Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей в Люксембурге заявила, что есть очень четкие доказательства того, что Иран передал баллистические ракеты, и «это явно не совместимо с обязательствами по миру».

«Мы стремимся к тому, чтобы украинцы имели право самостоятельно решать свое будущее. Поэтому Россию не следует поддерживать военно», - сказала она.

Пока не известно, кто попал в санкционный список. Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС. В рамках санкций европейскому бизнесу не разрешат вести дела с компаниями и людьми, против которых ввели ограничения. Также санкции предусматривают заморозку счетов и активов, а также запрет на въезд в ЕС.

Иран и Россия активно сотрудничают, в том числе и в военной сфере. В сентябре стало известно, что Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь идет о ракетах Fath 360.

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