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В Беларуси выявили новый вариант коронавируса

  • 14.10.2024, 12:41
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В Беларуси выявили новый вариант коронавируса

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии.

В Беларуси выявлен вариант коронавируса XEC, сообщил Минздрав со ссылкой на замминистра и главного государственного санитарного врача Светлану Нечай. В сентябре в стране этой версии коронавируса еще не было, если верить данным Минздрава.

В Беларуси у одного из пациентов выявлен вариант коронавируса XEC.

Как отметили в Минздраве, впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне 2024 года. Случаи XEC зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах. XEC появился в результате рекомбинации двух вариантов омикрона FLIRT.

Специалисты НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса.

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