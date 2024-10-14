«Теперь все зависит от жадности Ким Чен Ына» 1 14.10.2024, 13:19

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Александр Коваленко

Появятся ли войска КНДР в Украине?

Западные СМИ пишут, что Северная Корея может послать в Украину своих военных для активного участия в войне. Насколько это реальный сценарий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— В июне этого года уже возникала информация о том, что якобы Северная Корея отправляет инженерные бригады в Украину. И в целом тогда я отнесся к ней достаточно серьезно, поскольку у российской армии сейчас действительно есть серьезная проблема с инженерными подразделениями и спецтехникой.

Было бы вполне логичным и рациональным, если бы во время встречи с Ким Чен Ыном Путин сделал запрос на инженерные бригады. Как мы видим, с июня по середину октября инженерных бригад не появилось. Если рассматривать данный вид подразделений, то он менее всего требует серьезной адаптации и интеграции в общевойсковые порядки.

В первую очередь стоит обратить внимание на серьезный языковой барьер. Инженерная бригада – это подразделение, которое получает какой-то узкоспециализированный приказ, например — разминировать территорию, заминировать территорию, построить фортификационное сооружение, эвакуировать технику, восстановить водопровод, возвести противопехотные препятствия и тому подобное. И они выполняют свою задачу.

Если мы говорим о боевых подразделениях, штурмовых подразделениях, которые будут применяться в ходе наступательных операций, то здесь коммуникация совершенно другого уровня. Она должна быть взаимосвязана с другими подразделениями. И мне кажется, что пока мы действительно полноценно не верифицируем энное количество каких-то формирований северокорейской армии в составе российской, говорить об этом пока рано.

Предпосылки есть: у России есть серьезная востребованность в людском ресурсе. И это касается как узкоспециализированного ресурса, например — те же самые инженерные бригады, так это касается и штурмовых подразделений, где просто пехота кидается на рубежи в качестве живого мяса и перемалывается в мясорубке.

Эта потребность есть, и я не удивлюсь, если такие обращения будут. Мы уже видим подобные действия в рекрутинговых компаниях России по всему миру, тот же самый Непал, страны Африки, Азии, то есть это все присутствует. Но насколько они смогут действительно удовлетворить свои потребности с северокорейским ресурсом, даст ли Ким Чен Ын именно людской ресурс — я бы все-таки в этом вопросе ждал бы верификации. Например — хотя бы пленных 10-20 северокорейских штурмовиков, где-то около сотни тел где-то в поле под Покровском.

— Что может повлиять на принятие Ким Чен Ыном решения дать или не дать российской армии своих военных?

— Все зависит от степени его жадности, ведь он уже поставляет России боеприпасы для артиллерии, а также баллистические ракеты по заоблачным ценам. Северная Корея получает от России оплату как наличной валютой, так и драгметаллами, еще используются для этого биткоины, плюс технологии.

Сейчас КНДР стала их получать (особенно в вопросах ракетостроения) куда активнее. Если Ким Чен Ын взвесит все за и против, он вполне может отправить несколько бригад на помощь России, а за это получить технологии. Например — гиперзвукового оружия К-47М2 «Кинжал», возможно — технологии самолетостроения. Все зависит от того, какой ценник выставит Ким Чен Ын.

— Будет ли международная реакция, ведь это расширение войны? Может ли как-то ответить Запад, та же Южная Корея?

— Хотелось бы, ведь одно дело, когда Украина воюет с Россией, а при этом РФ использует элемент наемничества, рекрутинга в других странах. А когда непосредственно в боевых действиях начинают участвовать полноценно кадровые формирования той или иной страны, например Северной Кореи или Ирана, Украина воюет не против одной страны-агрессора России.

Тут уже получается коалиция стран, которые принимают участие не в формате военно-технической поддержки России, а уже в формате полноценного вторжения. В таком случае Северную Корею можно рассматривать полноценно как страну, которая осуществляет оккупационные агрессивные действия против Украины.

В таком случае должна быть также коалиционная реакция, ведь пассивная реакция цивилизационного мира приводит к тому, что страны-изгои действуют все более решительно.

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