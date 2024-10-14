РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине «Шахеды» 1 14.10.2024, 13:21

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Эксперт назвал причину паузы.

Впервые за последние 48 суток ночь в Украине прошла без атак «Шахедов». Это может свидетельствовать об успешном ударе ВСУ по складу с дронами под Ейском, а также о необходимости врага накопить больше, пишет РБК-Украина.

«В Украине ночь прошла без «Шахедов» впервые за последние 48 суток», - сообщил утром Telegram-канал Monitor, осуществляющий мониторинг российской авиации в воздухе.

Наблюдатели отмечают, что в последний раз такое было 29 августа.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, движение ударных дронов в последний раз фиксировалось в воздухе в Киевской, Черниговской и Сумской областях утром 13 октября, около 06:23.

Временный и. о. начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат дал официальное подтверждение АрмияInform, что для Украины впервые за последние 48 суток ночь прошла без «Шахедов». По его словам, неактивной также оставалась стратегическая авиация РФ.

Следует отметить, что сентябрь 2024 года при этом стал первым месяцем с ежедневными атаками «Шахедов».

Почему враг взял паузу: вероятные причины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина сказал, что пауза в применении врагом «Шахедов» свидетельствует о двух факторах.

«Первый фактор, что все же Украина успешно нанесла удары по одному из складов хранения «Шахедов» в поселке Октябрьское под Ейском на прошлой неделе и это повлекло за собой определенный эффект. Второе - это то, что России сейчас нужна определенная пауза для того, чтобы, скажем, начать использовать и накопить больше», - объясняет Мусиенко.

Он напомнил, что успешные украинские удары вынудили россиян пересмотреть логистику. Из-за чего враг взял определенную паузу, чтобы эту логистику переформатировать и опять же выйти на определенные объемы.

«Плюс, я думаю, что октябрь станет индикатором того, как долго Россия может поддерживать такую интенсивность обстрелов «Шахедами», как они показали в сентябре. И вот это будет индикатором того, на сколько у врага хватает запасов вообще, на сколько справляется их производство, как быстро они могут эти запасы восстанавливать», - считает Мусиенко.

По его словам, говорить о том, что эта пауза может иметь долгосрочную перспективу в этом случае не приходится. То есть это не значит, что противник отказался от тактики запуска «Шахедов». Тем не менее эти угрозы сохраняются.

РФ может готовиться к изготовлению «Шахедов» на еще одном заводе

«Нужно понимать, что в течение определенного периода времени эти атаки опять же могут возобновиться. Но вместе с тем украинские Силы обороны ведут постоянную работу по поиску мест хранения «Шахедов» для последующего поражения», - отметил Мусиенко.

Эксперт отметил, что это также касается и производства дронов-камикадзе агрессором. Поскольку есть определенные основания полагать, что РФ может готовиться к расширению производства «Шахедов» на еще одном заводе. Вероятно, это может произойти в Кабардино-Балкарии возле города Нальчик.

«Поэтому за этим всем ведется пристальное наблюдение с целью дальнейшего уничтожения и поражения этих объектов, как только у нас будет возможность. Ведется комплексная работа. И одной из приоритетных задач сейчас является, скажем, уменьшение вероятности вражеских ракетных и дроновых ударов или их максимальная отсрочка», - подытожил Мусиенко.

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