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Украинские партизаны раскрыли местоположение ПВО «Панцирь-С1» в Москве

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  • 14.10.2024, 13:51
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Украинские партизаны раскрыли местоположение ПВО «Панцирь-С1» в Москве

Опубликована карта.

В России в Москве партизаны военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» выяснили, где оккупанты установили комплекс ПВО. Об этом говорится в телеграм-канале «АТЕШ».

«Наши агенты обнаружили расположение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту «Остафьево» в Москве атаки БПЛА вглубь России стали регулярными, а оккупанты начали усиливать защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

«Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий», — отмечают в «АТЕШ».

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