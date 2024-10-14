Украинские партизаны раскрыли местоположение ПВО «Панцирь-С1» в Москве 4 14.10.2024, 13:51

2,230

Опубликована карта.

В России в Москве партизаны военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» выяснили, где оккупанты установили комплекс ПВО. Об этом говорится в телеграм-канале «АТЕШ».

«Наши агенты обнаружили расположение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Этот ЗРК защищает ключевые промышленные, административные и военные объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешных ударов Сил обороны Украины в августе 2024 года по центру радиотехнической разведки и аэропорту «Остафьево» в Москве атаки БПЛА вглубь России стали регулярными, а оккупанты начали усиливать защиту своих объектов, увеличивая количество систем ПВО.

«Наши агенты активно фиксируют новые точки размещения комплексов и оперативно передают данные для дальнейших действий», — отмечают в «АТЕШ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com