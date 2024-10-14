Газпромовская афера Михаил Крутихин

14.10.2024, 14:06

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«Силой Сибири» занялась Генпрокуратура РФ.

Не успел «Газпром» объявить, что магистральный газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год — раньше планового срока, то есть не в 2025 году, а уже в декабре текущего года, как проектом заинтересовались прокуроры.

В письме за номером 75/2-545-2024, датированном 26 сентября, говорится, что Генпрокуратура РФ будет контролировать расследование «возможных нарушений требований федерального законодательства при разработке Чаяндинского месторождения в рамках реализации проекта „Сила Сибири“ и по иным вопросам». (Копия письма имеется.)

О том, что творится на престижном газпромовском проекте, в Министерство энергетики неоднократно писали работающие на Чаянде специалисты (копии писем от 15 апреля и 23 июня имеются). Огрехи и подлоги были вынуждены признать и высокопоставленные газпромовские чиновники.

По словам участников проекта, ситуацию вкратце можно описать так.

Перед подписанием в мае 2014 года шанхайского контракта не поставки газа в Китай по «Силе Сибири» геологическое изучение Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского в Иркутский области не было завершено. Размер запасов и потенциал добычи определены не были. Контракт на 30 лет подписывали в спешке, чтобы украсить этим документом визит Путина в Китай, а потом выяснилось, что оба месторождения, предназначенные для заполнения «Силы Сибири», не в состоянии обеспечить обещанные объемы добычи в течение этого срока.

Напомним, что для ежегодной подачи в Китай 38 млрд кубометров газа Чаянда с Ковыктой должны выдавать в сумме 42 млрд кубометров, поскольку в их газе содержатся такие компоненты, которые на экспорт по трубе не пойдут: этан, пропан, гелий, азот и так далее. А реальный прогноз на ближайшие несколько лет — максимум по 20 млрд с каждого из этих двух месторождений, да и то, если только при добыче будут нарушены многочисленные нормы разработки. На Чаянде за год добыли 20,1 млрд кубометров при плане 25,4 млрд, а на Ковыкте целую зону месторождения пришлось убрать из плана разработки ввиду ее бесперспективности.

Нарушения эти, как сообщили автору с Чаянды, уже идут (а это как раз и привело к депутатским запросам, после чего проект на контроль взяли прокуроры). «Выжимают все возможное», — говорят специалисты. Оператор добычи ведет хищнический отбор газа из скважин на штуцерах с увеличенным диаметром, что укорачивает срок эксплуатации и скважины, и месторождения. Идут попытки строить многозабойные скважины, которые дороже обычных, но нисколько не эффективнее.

«Чаяндинское месторождение, — говорится в письме разработчиков министру энергетики, — хищнически уничтожается в стиле Самотлора, который служит классическим примером: уникальное месторождение для очередного съезда КПСС в 1980 году поставило мировой рекорд годовой добычи 158,9 млн тонн, а уже в 1993 году там добыли всего 29,5 млн тонн».

Продолжается искажение отчетности. Автор получил возможность ознакомиться с документами, где геологом «Газпрома» сфальсифицированы данные о якобы высоком пластовом давлении газа, которое на самом деле, по исходной статистике, падает.

Не так давно «Газпром» надеялся, что шанхайский контракт спасет газ с Ямала, который к Чаянде и Ковыкте должна была доставить «Сила Сибири-2» — проект новой трассы в Китай через Монголию с заходом в Иркутскую область. Для прокачки ямальского газа от Ковыкты до Чаянды даже проложили трубопровод повышенной мощности (на 70 млрд кубометров в год). Однако китайцы от этого проекта отказались, несмотря на все уговоры Путина.

Недостаток газа в «Силе Сибири» газпромовцы решили компенсировать, организовав добычу на трех других якутских месторождениях — Таас-Юряхском, Соболох-Неджелинском и Верхневилючанском с перспективой подключения к ним Чонской группы.

Как считают геологи, рассказавшие автору о потенциале этих месторождений, коммерческого смысла в их разработке не видно. Там отмечены аномально низкие пластовые давления газа, аномально низкие температуры, сложнейшая геология. И хотя газпромовцы уверяют всех, что будут получать с новых месторождений более 5 млрд кубометров газа в год, реальный потенциал будет вполовину меньше.

Не спасет «Силу Сибири» и газопровод, который сейчас строят от нее к Хабаровску, где проходит магистраль Сахалин — Владивосток, поскольку газа на Сахалине может не хватить и на уже подписанный с Китаем дальневосточный контракт на 10 млрд кубометров в год.

Если вспомнить, что газ по «Силе Сибири» поставляется в Китай со значительной скидкой по сравнению с ценами реализации его в западном направлении, размеры газпромовской аферы впечатляют еще больше.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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