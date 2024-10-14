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ВСУ устроили засаду и разгромили россиян в Курской области

  • 14.10.2024, 14:34
  • 1,786
ВСУ устроили засаду и разгромили россиян в Курской области

Наступающие войска РФ попали в капкан на дороге Рыльск – Коренево – Суджа.

Появились новые подробности уничтожения целой колонны российской бронетехники, которая развивала прорыв на подконтрольной Украине части Курской области. Согласно поступающей информации, ВСУ организовали ловушку для российских военных, которые попали в капкан.

Аналитики «Милитарного портала» отмечают, что россияне попали в засаду на левом фланге украинской группировки войск.

Танк ВСУ открыл огонь на поражение по российским военным прямой наводкой.

«Колонна российской техники, наступавшая на левом фланге украинской группировки войск, попала в засаду и была остановлена огнем из танка», - отмечено в сообщении.

Расположение засады было геолоцировано: это произошло на автомобильной дороге Рыльск - Коренево - Суджа в 5 километрах к югу от Ольговки. Техника двигалась в сторону населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка.

В результате удачной атаки россиян были уничтожены бронемашина «ВПК-Урал», бронетранспортер «БТР-80», автомобиль «УАЗ-452», а также танк с минным тралом.

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