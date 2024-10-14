Стало известно, как мог погибнуть один из начальников СИЗО-1 5 14.10.2024, 14:53

3,946

В официальном некрологе причина не называлась.

Николай Лавринович был начальником режимного отдела СИЗО-1 (в народе этот следственный изолятор был известен как Володарка, но недавно он переехал на новый адрес в Колядичи).

В некрологе сообщалось, что он трагически погиб. Больше деталей не приводилось.

По информации одного источника «Нашей Нивы», Лавринович погиб при пожаре в бане на своей даче.

В пользу этой версии свидетельствует и другая информация. В сводках МЧС есть сообщение о пожаре 5 октября в жилом доме в деревне Млехово Борисовского района. Дом принадлежит пенсионерке. На пожаре погиб ее 43-летний сын. Год рождения совпадает с годом рождения Лавриновича. А на его мать записан дом в деревне Млехово (по сведениям из базы «Белпола»).

Причины пожара в сообщении МЧС не назывались.

В системе исправительных органов Лавринович работал с 1999 года. Начинал контролером в СИЗО-1. работал какое-то время также в колонии № 14 (Новосады, Борисовский район), исправительных учреждениях открытого типа № 36 и 34. В 2016-м вернулся на работу в СИЗО-1.

За время работы в исправительных учреждениях Лавриновичу несколько раз делали строгие выговоры. Один из них — за то, что будучи нетрезвым хвастался служебным удостоверением в общественном месте.

Он проходил одним из потерпевших по уголовному делу об обнародовании персональных данных силовиков, заведенному в 2020 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com