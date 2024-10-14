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В мясе двух белорусских предприятий нашли кетопрофен и сульфаметазин

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  • 14.10.2024, 15:53
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В мясе двух белорусских предприятий нашли кетопрофен и сульфаметазин

Обнаружили впервые.

Статус двух белорусских предприятий изменен на «усиленный лабораторный контроль» из-за нарушений, которые обнаружили впервые. Об этом сказано в письме Россельхознадзора.

Так, в готовой мясной продукции из свинины от ОАО «Витебский мясокомбинат» российские специалисты обнаружили кетопрофен, а в готовой мясной продукции от ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — сульфаметазин.

Кроме того, российский регулятор временно ограничил поставки говядины ООО «Межево СТАРТ», так как в мясе повторно обнаружили листерии. В конце августа предприятию сменили статус на «усиленный лабораторный контроль», так как это же нарушение было зафиксировано впервые.

В письме Россельхознадзора сказано, что продукция предприятия, отгруженная в адрес российских получателей до 15 октября включительно, принимается в обычном режиме.

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