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Белорусских политзаключенных с «химии» отправляют в колонии

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  • 14.10.2024, 16:26
  • 2,144
Белорусских политзаключенных с «химии» отправляют в колонии

Идут суды.

В октября в Беларуси прошли или пройдут не менее 25 судов по замене «домашней химии» на лишение свободы. Так, 14 октября в Минске проходит восемь судом по замене «домашней химии» на колонию, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Некоторые из судов будут фактически заочными, поскольку после вынесения приговора и выхода из СИЗО экс-политзаключенные уехали из Беларуси.

Бывших политзаключеных, которые остаются в Беларуси, после таких судов помещают под стражу и переводят в колонии.

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