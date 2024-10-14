Белорусских политзаключенных с «химии» отправляют в колонии

Белорусских политзаключенных с «химии» отправляют в колонии4
- 14.10.2024, 16:26
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Идут суды.
В октября в Беларуси прошли или пройдут не менее 25 судов по замене «домашней химии» на лишение свободы. Так, 14 октября в Минске проходит восемь судом по замене «домашней химии» на колонию, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Некоторые из судов будут фактически заочными, поскольку после вынесения приговора и выхода из СИЗО экс-политзаключенные уехали из Беларуси.
Бывших политзаключеных, которые остаются в Беларуси, после таких судов помещают под стражу и переводят в колонии.