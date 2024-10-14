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Белорусские автобусы теперь неинтересны даже для россиян

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  • 14.10.2024, 16:47
  • 1,442
Белорусские автобусы теперь неинтересны даже для россиян

Они часто горят.

В сентябре 2024 года на российском рынке продали 8 новых автобусов Минского автомобильного завода, что на 61,9% меньше по сравнению с тем же месяцем 2023 года (21 автобус), согласно данным российского агентства «АСМ-холдинг».

За три квартала 2024 года было реализовано 335 единиц техники МАЗ (в прошлом году — 730, снижение на 54,1%).

Продукция МАЗ заняла 16-е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России в прошлом месяце, доля рынка составила 0,8%.

Лидерами продаж в сентябре стали российский ПАЗ (333 единицы; рост на 43,5% в годовом исчислении), китайский Yutong (152 единицы; рост на 3,4%) и российский «Нефаз» (93 единицы; снижение на 36,3%).

В 2023 году белорусские предприятия реализовали в России 925 автобусов, что на 11,1% меньше, чем в 2022 году (1040 единиц). По итогам 2023 года, как и годом ранее, МАЗ занял 6-е место в соответствующем сегменте авторынка России.

В последнее время сообщения о том, как что-то из белорусской техники в разных российских городах загорелось или испортилось каким-либо другим образом, настолько частые, что стали уже повседневностью.

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