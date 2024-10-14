Пилот «Формулы-1» признался, что ездит за рулем без прав 14.10.2024, 18:02

Андреа Кими Антонелли

Юноше 18 лет.

Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли раскрыл секрет, что до сих пор не обзавелся водительскими правами.

Юноше 18 лет, его допустили до тестового пилотирования, а также участия в Гран-при Италии за команду «Мерседес».

Как и на трассе, так и за ее пределами Антонелли водит транспортное средство без водительского удостоверения. Пока у гонщика в личном пользовании есть микрокар Ligier, на который в Италии не нужны права.

«Странно ездить в «Формуле-1» без прав, сделаю их в декабре. И надеюсь, что не провалю», – сказал Антонелли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Интересно, что Международная автофедерация (FIA) изменила правила получения суперлицензии для участия в «Формуле-1».

Так, больше не требуется иметь водительское удостоверение для управления автомобилем на дорогах общего пользования.

Также есть послабления для 17-летних, если они зарекомендовали себя выдающимися выступлениями на формульных сериях.

Андреа Кими Антонелли родился 25 августа 2006 года в итальянской Болонье. С семи лет он занимался картингом, где становился первым на различных международных соревнованиях.

Его отец также автогонщик, является владельцем команды AKM Motorsport из «Формулы-4».

В 2019-м Андреа был назван участником юниорской команды «Мерседес», а со следующего сезона он станет напарником Джорджа Рассела в гонках «Формулы-1».

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