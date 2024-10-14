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Пилот «Формулы-1» признался, что ездит за рулем без прав

  • 14.10.2024, 18:02
Пилот «Формулы-1» признался, что ездит за рулем без прав
Андреа Кими Антонелли

Юноше 18 лет.

Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли раскрыл секрет, что до сих пор не обзавелся водительскими правами.

Юноше 18 лет, его допустили до тестового пилотирования, а также участия в Гран-при Италии за команду «Мерседес».

Как и на трассе, так и за ее пределами Антонелли водит транспортное средство без водительского удостоверения. Пока у гонщика в личном пользовании есть микрокар Ligier, на который в Италии не нужны права.

«Странно ездить в «Формуле-1» без прав, сделаю их в декабре. И надеюсь, что не провалю», – сказал Антонелли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Интересно, что Международная автофедерация (FIA) изменила правила получения суперлицензии для участия в «Формуле-1».

Так, больше не требуется иметь водительское удостоверение для управления автомобилем на дорогах общего пользования.

Также есть послабления для 17-летних, если они зарекомендовали себя выдающимися выступлениями на формульных сериях.

Андреа Кими Антонелли родился 25 августа 2006 года в итальянской Болонье. С семи лет он занимался картингом, где становился первым на различных международных соревнованиях.

Его отец также автогонщик, является владельцем команды AKM Motorsport из «Формулы-4».

В 2019-м Андреа был назван участником юниорской команды «Мерседес», а со следующего сезона он станет напарником Джорджа Рассела в гонках «Формулы-1».

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