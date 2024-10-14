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Белоруска отказалась продолжить участие в конкурсе Top Model Polska

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  • 14.10.2024, 19:43
  • 3,258
Белоруска отказалась продолжить участие в конкурсе Top Model Polska
Мария Мисевич

Мария Мисевич сумела стать одной из самых ярких конкурсанток.

Белоруска Мария Мисевич покинула польский конкурс Top Model Polska по собственному желанию. Об этом она рассказала в своем Instagram. Внимание на пост обратило издание Most.

«Мне жаль, Top Model Polska. Очень сложное решение, но нужно возвращаться к работе. Моя жизнь никогда не будет прежней. Оставайтесь на связи, это только начало», — написала девушка в Instagram.

Марии 23 года, она живет в Варшаве. Белоруска приехала учиться в Польшу в 2019 году.

В сентябре в ходе кастинга Мария рассказала судьям, что на проект попала случайно. Она пошутила, что это пранк, который вышел из-под контроля. Во время конкурса белоруска сумела стать одной из самых ярких конкурсанток.

За время участия в конкурсе она рассказала, что увеличила грудь. Девушка не думает, что это придало ей больше уверенности в своем теле, но облегчило выбор одежды и белья и изменило некоторые аспекты частной жизни.

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