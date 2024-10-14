Белоруска отказалась продолжить участие в конкурсе Top Model Polska 1 14.10.2024, 19:43

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Мария Мисевич

Мария Мисевич сумела стать одной из самых ярких конкурсанток.

Белоруска Мария Мисевич покинула польский конкурс Top Model Polska по собственному желанию. Об этом она рассказала в своем Instagram. Внимание на пост обратило издание Most.

«Мне жаль, Top Model Polska. Очень сложное решение, но нужно возвращаться к работе. Моя жизнь никогда не будет прежней. Оставайтесь на связи, это только начало», — написала девушка в Instagram.

Марии 23 года, она живет в Варшаве. Белоруска приехала учиться в Польшу в 2019 году.

В сентябре в ходе кастинга Мария рассказала судьям, что на проект попала случайно. Она пошутила, что это пранк, который вышел из-под контроля. Во время конкурса белоруска сумела стать одной из самых ярких конкурсанток.

За время участия в конкурсе она рассказала, что увеличила грудь. Девушка не думает, что это придало ей больше уверенности в своем теле, но облегчило выбор одежды и белья и изменило некоторые аспекты частной жизни.

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