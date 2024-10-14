СМИ: Уголовное дело против Шойгу не снято с повестки Кремля 14.10.2024, 21:03

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Сергей Шойгу

Может дойти и до ареста.

26 сентября в столице Тувы Кызыле состоялось важное политическое событие регионального масштаба — начал работу четвертый созыв Верховного хурала (парламента). Правда, сразу после заседания, открывшего осеннюю сессию, у одного из депутатов резко испортилось настроение и стало понятно, что разгорается политический скандал. Речь о самом известном депутате нового созыва Руслане Цаликове.

«Невооруженным взглядом было заметно, как сильно он огорчен. А ведь Руслан Хаджисмелович очень опытный аппаратчик, почти три десятка лет на федеральном уровне. Но даже он не смог скрыть чувства», — рассказала участница заседания The Moscow Times.

Цаликов — правая рука, личный пиарщик и многолетний ближайший соратник Сергея Шойгу — почти 12 лет отработал его заместителем в Минобороны и уволился сразу после отставки патрона в мае 2024 года.

В Верховный хурал Тувы, родной регион Шойгу, действующего секретаря Совета безопасности, Цаликов избрался в сентябре 2024 года по квоте «Единой России» в надежде там не задерживаться, а сразу вернуться к привычному образу жизни в Москву в качестве сенатора от республики в Совете Федерации. О том, чтобы Цаликов был выдвинут в Совет Федерации, хлопотал лично Шойгу, который считается неформальным куратором региона.

«Шойгу хотел забрать своего друга Цаликова к себе в Совет безопасности. С согласованием этого назначения у него возникли трудности. Тогда через согласование в Кремле он тащил своего друга и протеже в Совфед», — сказал источник The Moscow Times.

Другой источник знает, что Шойгу озвучил кандидатуру Цаликова в разговоре с Владимиром Путиным.

В итоге Шойгу и Цаликов считали, что вопрос согласован и улажен. Назначение должно было состояться на первом заседании Верховного хурала, куда в приподнятом настроении прибыл бывший замминистра обороны. Однако оно так и не было рассмотрено. «В ситуацию вмешались противники Шойгу. Сейчас идет аппаратная борьба. Цаликов еще, возможно, и будет назначен. Но это не точно», — рассказал The Moscow Times российский высокопоставленный чиновник.

Случившееся стало большой неожиданностью для многих в самой республике. Парламенту Тувы даже пришлось опубликовать отдельное разъяснение, что для назначения сенатора по закону есть еще целый месяц. Предварительно, вопрос назначения сенатора может быть рассмотрен на втором заседании, сказал The Moscow Times источник в Туве.

Проблема с назначением Цаликова — еще один индикатор того, что некогда самый популярный чиновник российского правительства по прозвищу «Бэтмен» так и не смог восстановить свое влияние.

Спустя пять месяцев после отставки с поста министра обороны и назначения секретарем Совбеза Шойгу до сих пор не вышел из опалы у Владимира Путина и находится в шатком положении, рассказали The Moscow Times пять осведомленных собеседников в российской власти.

Следователи продолжают заводить новые дела в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны. Арестована целая россыпь генералов, работавших там вместе с Шойгу. Под большим риском находится и тесно связанный с Шойгу некогда один из самых влиятельных политических кланов — клан Воробьевых. В отношении нескольких высокопоставленных чиновников правительства Московской области, губернатором которой является Андрей Воробьев, сын зампреда Совфеда и друга детства Шойгу Юрия Воробьева, заведены уголовные дела о взятках.

Кроме того, часть родственников Воробьева получили иностранные паспорта и высказались против вторжения в Украину, писало издание «Важные истории» летом 2022 г.

Раньше Шойгу давал интервью главным кремлевским телевизионным пропагандистам, но эти времена прошли. Свое первое и единственное ТВ-интервью с момента назначения секретарем Совбеза Шойгу дал никому не известному репортеру с телеканала «Россия».

«Все это видят и все понимают, что Сергей Кужугетович наказан», — сказал The Moscow Times чиновник российского правительства с военным бэкграундом.

Три источника The Moscow Times, знакомые лично с Шойгу и Путиным сказали, что у российского президента накопилось большое недовольство бывшим министром обороны.

«Провал первых дней войны, „Киев за четыре дня“, бардак в армии, отсутствие нормальной связи, нехватка обмундирования. Скандал с Пригожиным, который вытащил грязное белье армии. Все, что происходило, — это унижение. Путин такие унижения не прощает», — объяснил собеседник The Moscow Times, много лет работающий в правительстве.

«Шойгу вряд ли может себя чувствовать в полной безопасности. И он, насколько мне известно, сильно переживает. Пока его не трогают, но что будет дальше, никто прогнозировать не берется. Не удивлюсь, если может дойти и до ареста», — говорит действующий российский чиновник, знакомый с бывшим министром обороны.

Шойгу сильно подвел Путина, не сумев создать армию, способную быстро завоевать Украину, и вряд ли вернется в список фаворитов, но его посадка маловероятна, хотя полностью ее исключать нельзя, считает политолог Аббас Галлямов.

«Полностью, конечно, спокоен он [Шойгу] быть не может. Правила меняются, сам Путин слабеет, поэтому полностью исключить того, что кто-то из очень нужных Путину людей, типа [директора ФСБ Александра] Бортникова или [гендиректора „Ростеха“ Сергея] Чемезова, убедит Путина посадить-таки Шойгу, последний исключать не может», — заключает эксперт.

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