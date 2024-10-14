На грядке у белоруса выросла необычная свекла-субмарина
- 14.10.2024, 21:11
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Фотофакт.
Многие огородники уже оценили и даже успели переработать овощи, добытые в этом году на грядках.
А те, кто еще этого не сделал, вынуждены торопиться – кое-где по стране уже случались первые заморозки.
Читатель портала fishingby.com Евгений из Орши – заядлый рыбак. Вот и ему в выходные пришлось оставить любимое хобби и заняться работой в огороде.
Мужчину ждал большой сюрприз. Евгений достал из земли очень необычную по форме сахарную свеклу. Напоминает она подводную лодку.
«Выдернул свеколку и тут замечаю, что она по форме смахивает на миниатюрную субмарину с рубкой вверху. Решил запечатлеть на память», – рассказал счастливый добытчик.
По словам Евгения, овощ он выращивает ежегодно – на пропитание кроликам. Однако такой интересный экземпляр попался ему впервые.
Теперь же свой участок мужчина полностью убрал и перепахал – можно отправляться на рыбалку.