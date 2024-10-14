В Армении нашли самую древнюю христианскую церковь 14.10.2024, 22:29

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Великая находка.

Археологи совершили сенсационную находку в Армении: в древнем городе Артаксата были обнаружены руины раннехристианской церкви.

Восьмиугольное здание с крестообразными пристройками датируется IV веком и является старейшим археологически подтвержденным христианским храмом в стране.

Это открытие подтверждает исторические сведения о том, что Армения стала первой христианской страной в мире еще в 301 году. Раскопки вела совместная армяно-немецкая экспедиция, и находка вызвала большой интерес в научных кругах.

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Ученые обнаружили, что церковь была богато украшена мрамором, который, вероятно, был привезен из Средиземноморья. Внутри храма были найдены остатки деревянной платформы, возраст которой подтверждает датировку здания IV веком.

Новая находка вносит значительный вклад в изучение раннего христианства и истории Армении. Оно позволяет ученым глубже понять религиозные верования и архитектуру того времени.

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