Боррель: Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза
- 14.10.2024, 23:52
Он пройдет 17-18 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября. Там он должен представить план победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.
«Мы начали сегодня наш Совет ЕС по общению с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) представит во время следующего Европейского Совета», - рассказал Боррель.
По его словам, также в ходе обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской формулы мира.
Боррель подчеркнул, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Но такая перспектива диалога «является очень отдаленной».
«Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией», - добавил глава дипломатии ЕС.