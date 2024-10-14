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Боррель: Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза

  • 14.10.2024, 23:52
Боррель: Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза

Он пройдет 17-18 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября. Там он должен представить план победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

«Мы начали сегодня наш Совет ЕС по общению с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) представит во время следующего Европейского Совета», - рассказал Боррель.

По его словам, также в ходе обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской формулы мира.

Боррель подчеркнул, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Но такая перспектива диалога «является очень отдаленной».

«Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией», - добавил глава дипломатии ЕС.

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